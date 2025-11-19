Prefettura e Unicef insieme per la Giornata internazionale dei diritti dell' infanzia e dell' adolescenza

Casertanews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Caserta ospiterà giovedì 20 novembre 2025, alle ore 10, la celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un evento promosso in collaborazione con l’Unicef per sensibilizzare istituzioni, scuole e cittadini sul valore dei diritti dei più. 🔗 Leggi su Casertanews.it

