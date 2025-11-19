Pratello nuova evasione | è caccia a 2 detenuti fuggiti grazie alle impalcature dei lavori
Bologna, 19 novembre 2025 – Doppia evasione al carcere del Pratello: due detenuti minorenni sono attualmente in fuga. L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando la coppia di stranieri, dietro le sbarre per reati contro la persona, è riuscita a scappare dall’istituto penitenziario per minori sfruttando il campo sportivo in cui i carcerati trascorrono il loro tempo destinato all’aria aperta. Per farlo, hanno sfruttato il cantiere del vicino tribunale, al civico 34, salendo e arrampicandosi sulle impalcature. Si tratta di un cittadino moldavo e un tunisino. Cavallari evaso, il ministro: "Nessuna omissione o negligenza sul caso" E’ caccia ai due fuggitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
