Inter News 24 Le parole di Cesare Prandelli, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Cesare Prandelli ha espresso le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore ha analizzato le attuali contendenti, commentando le forze in gioco e le prospettive di Inter e Milan nella corsa al titolo. PRONOSTICO PER IL DERBY – Mi aspetto molti gol. LA ROMA PUO’ VINCERE LO SCUDETTO? – Sì, perché la squadra ha già assimilato il calcio di Gasp, poi dipenderà dalle prossime partite, da chi arriverà grazie al mercato e anche dall’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Prandelli sullo scudetto: «La Roma può sognare, ma dipenderà dall’Inter. Derby? Mi aspetto una cosa»

