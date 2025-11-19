Prandelli | Boniperti avrebbe apprezzato Spalletti Juve riparti da Tonali

L’ex ct analizza Fiorentina-Juve di sabato prossimo: "Alla Viola serve una scintilla per ripartire". E sugli algoritmi: "L'uomo deve essere messo davanti a tutto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prandelli: "Boniperti avrebbe apprezzato Spalletti. Juve, riparti da Tonali"

Altre letture consigliate

#Prandelli ottimista su #Spalletti E ha un consiglio di mercato per la Juve Vai su X

Prandelli: «Juve può lottare per scudetto, Boniperti avrebbe apprezzato Spalletti. Fossi in loro riporterei in Italia quel giocatore». Le parole dell’ex tecnico - Prandelli: «Juve può lottare per scudetto, Boniperti avrebbe apprezzato Spalletti. Lo riporta juventusnews24.com

Prandelli: "Boniperti avrebbe apprezzato Spalletti. Juve, riparti da Tonali" - Juve di sabato prossimo: "Alla Viola serve una scintilla per ripartire". Segnala msn.com

Prandelli: “Boniperti avrebbe apprezzato Spalletti. Fiorentina in cerca di una scintilla, alla Juventus servono i gol degli attaccanti” - Fiorentina in cerca di una scintilla, alla Juventus servono i gol degli attaccanti” Cesare Prandelli analizza a gazzetta il ... Scrive tuttojuve.com