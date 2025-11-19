Povertà e fragilità nei minori | un convegno a Pisa per guardare al futuro

Pisatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un convegno sui temi della povertà economica, educativa, dei diritti e delle fragilità all'auditorium 'Toniolo' in piazza Arcivescovado giovedì 20 novembre alle ore 17:30. Ad organizzarlo il Rotary Pisa in collaborazione con Caritas diocesana di Pisa, Unicef e Fondazione Pisa. Si partirà con i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

povert224 e fragilit224 nei minori un convegno a pisa per guardare al futuro

© Pisatoday.it - Povertà e fragilità nei minori: un convegno a Pisa per guardare al futuro

Scopri altri approfondimenti

Convegno sulla la tutela dei minori giovedì 11 a Perugia - "Il dialogo tra sanità e giustizia per la tutela dei minori nella regione Umbria" è il titolo del convegno organizzato da Usl Umbria 2 in collaborazione con la magistratura e che si svolgerà giovedì ... Segnala ansa.it

Terni, mortalità cardiaca improvvisa. Dati allarmanti sui minori a livello nazionale. Convegno a palazzo Bazzani - L'appuntamento è per giovedì 5 ottobre alle 11 a palazzo Bazzani, sede della Provincia di Terni. ilmessaggero.it scrive

“Minori, giustizia, sicurezza sociale”, il convegno - Per celebrare il ventennale dall’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ... vita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Fragilit224 Minori Convegno