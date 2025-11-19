Potenziamoci il progetto formativo alla scuola di Santa Teresa Riva
Si è concluso il percorso formativo, all’interno del Progetto ‘Potenziamoci’, realizzato da Associazione Ulisse Ets, presieduta da Carmelo Cutrufello, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva, curato dal sociologo e docente universitario dell’Università di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Potenziamoci” rivolto agli studenti di S.Teresa di Riva e S.Alessio Siculo durante un percorso formativo - Teresa di Riva – Si è concluso il percorso formativo, all’interno del Progetto ‘Potenziamoci’, realizzato da Associazione Ulisse Ets, presieduta da Carmelo Cutrufello, in collaborazione con l’Istitu ... Riporta gazzettajonica.it
Aperte le iscrizioni a “Impronta Futura”, il nuovo progetto didattico che porta la sostenibilità ambientale nelle scuole - Lavoro e prevede un concorso nazionale che premia le migliori idee di riduzione della carbon footprint degli istituti sco ... Secondo orizzontescuola.it
Impronta futura, il nuovo progetto educativo alla sostenibilità nelle scuole - Impronta Futura unisce impresa, scuola e cultura ambientale per portare la sostenibilità in classe con metodologie e percorsi partecipativi ... Lo riporta ecodallecitta.it