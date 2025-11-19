Posti disabili occupati dalle bancarelle | le 4 richieste del Pd al Comune per gli eventi futuri
Il Pd torna sulla questione dei posteggi disabili occupati durante la manifestazione ‘Autunno Ducale’. Una vicenda – con una prima segnalazione da parte di una cittadina e poi la replica, con scuse, degli organizzatori – che dunque torna a occupare i banchi della politica. Per il partito di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Il Comune di #orvieto acquista uno #scuolabus da 54 posti con pedane per l'accesso dei #disabili #umbria - facebook.com Vai su Facebook
"Primi d’Italia: garantiti i posti auto ai disabili" - Il sindaco Stefano Zuccarini annuncia che "in occasione della manifestazione ‘I Primi d’Italia’, per il periodo dal 23 settembre al 4 ottobre, alcuni posti auto riservati ai disabili saranno ... Si legge su lanazione.it
Posti per persone disabili: "Va adeguato l’impianto" - Il dottor Lanmarco Laquidara torna a sollecitare l’adeguamento del settore disabili alla serie B, e i consiglieri comunali a chiedere l’accesso agli atti per sapere se è stata firmata la convenzione ... Segnala lanazione.it