Poster wicked new | scopri il castello fluttuante di elphaba e la meraviglia di oz
anticipazioni e dettagli sul prossimo film “Wicked: For Good”. All’avvicinarsi dell’attesa uscita di “Wicked: For Good”, sono state rese disponibili nuove immagini promozionali che mettono in evidenza i temi fondamentali della pellicola. La produzione, prevista per il 21 novembre 2025, riporta in scena le celebri streghe di Oz interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande, concentrandosi soprattutto sulla loro amicizia e sulle sfide che devono affrontare in un contesto politico corrotto. La pellicola rappresenta il sequel del primo capitolo, che ha adattato il primo atto del celebre musical teatrale, mentre questa seconda parte si focalizza sul secondo atto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
#POSTER | Benvenuta nella tua nuova casa, Millie. Ecco il poster ufficiale di #UnaDiFamiglia - #TheHousemaid, il thriller di Paul Feig tratto dal best seller di Freida McFadden (Newton Compton Editori) che ha fatto impazzire migliaia di lettori, con #Syd - facebook.com Vai su Facebook
La magia di Oz nella sua voce autentica. Scopri Wicked for Good in lingua originale con sottotitoli in italiano e vivi ogni emozione così come è stata pensata. Dialoghi, canzoni, sfumature: tutto nella forma più pura. ? Acquista ora il tuo posto ucicinema Vai su X
Wicked - Parte 2: svelato il nuovo poster del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo - Svelato il nuovo poster ufficiale di Wicked – Parte 2, seguito del kolossal musicale tratto dal celebre spettacolo di Broadway. Scrive tg24.sky.it