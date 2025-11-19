anticipazioni e dettagli sul prossimo film “Wicked: For Good”. All’avvicinarsi dell’attesa uscita di “Wicked: For Good”, sono state rese disponibili nuove immagini promozionali che mettono in evidenza i temi fondamentali della pellicola. La produzione, prevista per il 21 novembre 2025, riporta in scena le celebri streghe di Oz interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande, concentrandosi soprattutto sulla loro amicizia e sulle sfide che devono affrontare in un contesto politico corrotto. La pellicola rappresenta il sequel del primo capitolo, che ha adattato il primo atto del celebre musical teatrale, mentre questa seconda parte si focalizza sul secondo atto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Poster wicked new: scopri il castello fluttuante di elphaba e la meraviglia di oz