Post-folk in solo blues e ombre di deserto | Phill Reynolds live al punkfunk

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo un concerto, ma un'esperienza intensa, tra tensione emotiva e un suono familiare e, allo stesso tempo, inedito. Domenica 23 novembre, alle 21, il palco del PunkFunk Sidekick di Palermo (via Napoli 810) ospita Phill Reynolds, progetto solista del musicista vicentino Silva Cantele. Un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

post folk blues ombrePost-folk in solo, blues e ombre di deserto: Phill Reynolds live al PunkFunk - Non solo un concerto, ma un’esperienza intensa, tra tensione emotiva e un suono familiare e, a ... Come scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Post Folk Blues Ombre