post alluvione via ai lavori sulla provinciale 13 uso

Oggi verrà allestito il cantiere dei lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada Provinciale 13 Uso, nei comuni di Sogliano al Rubicone e Borghi, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. "Finalmente. Stiamo aspettando da tanto troppo tempo. Adesso però siamo felici e osserveremo lo svolgersi dei lavori promessi" è stato il commento di molti cittadini. L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr Next Generation Eu. L’impresa esecutrice Clas, la società cooperativa di San Piero in Bagno, nella giornata di oggi avvierà l’allestimento del cantiere e a seguire la preparazione della pista di cantiere dell’intervento al km 11+150 in località Ponte Uso nel comune di Sogliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

