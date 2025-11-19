Portici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town | un week-end di incontri a Palazzo Birago

Portici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town, giunti alla loro nona edizione, propongono il 22 e il 23 novembre, a Palazzo Birago, un fine settimana dedicato alla scoperta e al confronto tra i vitigni autoctoni piemontesi e torinesi, per raccontare le identità territoriali. Un nuovo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondisci con queste news

PorticiDivini 2025, focus sul vino piemontese Vai su X

Giovedì 20 Novembre 2025 alle ore 19.00 imperdibile degustazione gratuita di PORTICI DIVINI in Vineria Verso con le Vignaiole Prever di Villarbasse, cantina immersa nelle colline argillose della Sacra di San Michele, vicino a Torino. L’azienda, certificata Bi - facebook.com Vai su Facebook

Portici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town: un week-end di incontri a Palazzo Birago - Grapes in Town, giunti alla loro nona edizione, propongono il 22 e il 23 novembre, a Palazzo Birago, un fine settimana dedicato alla scoperta e al confronto tra ... Secondo torinotoday.it

"La Vendemmia a Torino" e "Portici Divini": per tre settimane, in città, si celebra il vino fra degustazioni ed eventi - Dal 5 al 23 novembre, torna la nona edizione de “La Vendemmia a Torino - Secondo torinotoday.it

La Vendemmia a Torino 2025 e Portici Divini: il Piemonte celebra il vino tra cultura, degustazioni e territorio - Dal 5 al 23 novembre Torino e il Piemonte ospitano La Vendemmia a Torino – Grapes in Town e Portici Divini: eventi diffusi tra cantine, tour e masterclass per scoprire le eccellenze enologiche regiona ... Da mentelocale.it