Portici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town | un week-end di incontri a Palazzo Birago

Torinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town, giunti alla loro nona edizione, propongono il 22 e il 23 novembre, a Palazzo Birago, un fine settimana dedicato alla scoperta e al confronto tra i vitigni autoctoni piemontesi e torinesi, per raccontare le identità territoriali. Un nuovo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

portici divini vendemmia torinoPortici Divini e la Vendemmia a Torino- Grapes in Town: un week-end di incontri a Palazzo Birago - Grapes in Town, giunti alla loro nona edizione, propongono il 22 e il 23 novembre, a Palazzo Birago, un fine settimana dedicato alla scoperta e al confronto tra ... Secondo torinotoday.it

portici divini vendemmia torino"La Vendemmia a Torino" e "Portici Divini": per tre settimane, in città, si celebra il vino fra degustazioni ed eventi - Dal 5 al 23 novembre, torna la nona edizione de “La Vendemmia a Torino - Secondo torinotoday.it

portici divini vendemmia torinoLa Vendemmia a Torino 2025 e Portici Divini: il Piemonte celebra il vino tra cultura, degustazioni e territorio - Dal 5 al 23 novembre Torino e il Piemonte ospitano La Vendemmia a Torino – Grapes in Town e Portici Divini: eventi diffusi tra cantine, tour e masterclass per scoprire le eccellenze enologiche regiona ... Da mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Portici Divini Vendemmia Torino