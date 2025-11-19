Porsche Cayenne elettrica | il Suv di Zuffenhausen si reinventa a emissioni zero

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'auto che ha ridefinito la Porsche ora si reinventa per il futuro: nasce la Cayenne Electric, che affianca la versione termica. Tecnologicamente avanzata con prestazioni da hypercar per la Turbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

porsche cayenne elettrica il suv di zuffenhausen si reinventa a emissioni zero

© Gazzetta.it - Porsche Cayenne elettrica: il Suv di Zuffenhausen si reinventa a emissioni zero

