Porsche Cayenne elettrica | il Suv di Zuffenhausen si reinventa a emissioni zero
L'auto che ha ridefinito la Porsche ora si reinventa per il futuro: nasce la Cayenne Electric, che affianca la versione termica. Tecnologicamente avanzata con prestazioni da hypercar per la Turbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La nuova Porsche Cayenne elettrica è pronta a sorprendere: oltre 1.000 CV, ricarica wireless e prestazioni da urlo. Ecco come il SUV di Stoccarda sfida la leggendaria 918 Spyder - facebook.com Vai su Facebook
Cayenne electric, Porsche alza l'asticella. Prestazioni esaltanti, ricarica ad induzione e accelera da 0 a... Vai su X
Porsche Cayenne Electric, una Turbo da oltre 1.100 cavalli! - in, Porsche affianca due motorizzazioni elettriche del Cayenne per un progetto a sé rispetto al suv che conosciamo ... Secondo auto.it
La nuova Cayenne è una super elettrica con 1.156 CV e i flap estraibili - VIDEO - Curatissima nell'aerodinamica, la Turbo batte sullo 0- Si legge su quattroruote.it
Ecco la Porsche che si ricarica senza fili (o a 400 kW, in 10 minuti) - Nuova Porsche Cayenne: la quarta generazione è elettrica e ricarica ad alta potenza (recuperando 300 km di autonomia in 10 minuti) o senza fili (a induzione) ... Si legge su insideevs.it