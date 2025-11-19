Ponte sullo Stretto | un team di esperti conferma la piena fattibilità dell' opera

Proposto dalla senatrice a vita, la professoressa Elena Cattaneo, si è tenuto ieri il seminario dal titolo: “Ponte sullo Stretto: confronto tecnico-scientifico su aspetti geologici e sicurezza del progetto”. All'incontro hanno preso parte alcuni degli esperti che hanno partecipato per diversi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Secondo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto. Il governo è deciso a realizzare il Ponte e a superare anche i rilievi. Per questo è in attesa delle motivazioni anche della prima decisione, per poi scegliere quale strada seguire. https://shorturl.at/cD534 - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Stretto: @cgilnazionale , Salvini affonda nei suoi stessi atti. Servono legalità e infrastrutture, non propaganda Vai su X

Ponte sullo Stretto, in Senato va in scena la "battaglia" di dati tra esperti. Che restano divisi - All'iniziativa della senatrice a vita Elena Cattaneo anche Carlo Doglioni, già presidente di Ingv: «Servono ulteriori analisi» ... Segnala msn.com

Ponte Messina: Lega, 'confermata fattibilità tecnica da massimi esperti' - "Oggi abbiamo assistito alle presentazioni di noti scienziati e progettisti che hanno testimoniato l'assoluta fattibilità tecnica di questo progetto. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Ponte sullo Stretto, gli esperti confermano: ‘Piena fattibilità dell’opera’ - Al Senato seminario sul Ponte sullo Stretto: esperti confermano la piena fattibilità dell’opera e la sicurezza sismica del progetto definitivo ... Lo riporta citynow.it