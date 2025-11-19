Ponte sullo Stretto | secondo stop della Corte dei Conti

È arrivato il secondo stop da parte della Corte dei Conti per il progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. La magistratura contabile hanno negato anche il terzo atto aggiuntivo che regola i rapporti tra la stessa società Stretto di Messina e il ministero dei Trasporti. PONTE SULLO STRETTO – In una nota la Corte . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Altre letture consigliate

L'Espresso. . Panel “L’intervista a Morelli” - 70 anni de L’Espresso. Con Felice Florio, Francesca Barra e Alessandro Morelli Tra i dossier più caldi c’è il Ponte sullo stretto. A che punto siamo? “Si farà, si può fare - dice Alessandro Morelli, sottosegretario alla pr - facebook.com Vai su Facebook

Ponte Stretto: @cgilnazionale , Salvini affonda nei suoi stessi atti. Servono legalità e infrastrutture, non propaganda Vai su X

Ponte sullo Stretto: secondo stop della Corte dei Conti - È arrivato il secondo stop da parte della Corte dei Conti per il progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. dailynews24.it scrive

Ponte sullo Stretto, stop Corte dei Conti al progetto: cosa succede ora - Il governo attenderà le motivazioni prima di scegliere quale strada intraprendere. Da tg24.sky.it

Morelli: “Il ponte sullo Stretto si farà, è un’opera fondamentale” - ROMA – Sul ponte sullo Stretto di Messina “siamo in dialogo con la Corte dei Conti, l’auspicio è che non ci sia un’impostazione ideologica, ma la volontà di migliorare un’opera così importante, che po ... Segnala msn.com