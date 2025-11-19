Ponte sullo Stretto emendamenti Pd per non finanziare l' opera

Il partito democratico ha presentato 70 emendamenti alla manovra. Secondo quanto si apprende, tra le proposte ce ne sono due a firma Nicita che prevedono uno il definanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina e la restituzione dei quasi 4 miliardi dei Fondi di Sviluppo e Coesione alla Calabria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

