Poney di emilia clarke il thriller di spionaggio in streaming 2026
anticipazioni sulla nuova serie tv con emilia clarke in uscita nel 2026. Una delle attrici più iconiche del panorama televisivo, Emilia Clarke, protagonista di “Game of Thrones”, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un progetto completamente nuovo. La serie, intitolata Ponies, è attualmente in fase di produzione e sarà trasmessa su Peacock a partire dal 15 gennaio 2026. Di seguito si approfondiscono dettagli, immagini di anteprima e le aspettative che circondano questa attesissima novità televisiva. informazioni principali sulla serie Ponies. Prodotta e distribuita da Peacock, Ponies rappresenta un ritorno di Emilia Clarke in un ruolo principale, dopo il successo di Game of Thrones. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
