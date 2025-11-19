Pompei | tenta di fuggire al controllo Arrestato un 41enne dalla Polizia di Stato

Tenta di eludere il controllo e aggredisce gli agenti: 41enne in manette a Pompei.. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di Pompei per lesioni e resistenza e Pubblico Ufficiale. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Unità d’Italia, hanno notato il 41enne a bordo di un’autovettura ferma in un’area di divieto di sosta; gli agenti, avvicinatisi per procedere al controllo del veicolo, hanno chiesto al conducente di fornire i documenti ma lo stesso è ripartito a tutta velocità nel tentativo di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

