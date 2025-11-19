Polonia numerosi arresti per ordigno su ferrovia Varsavia | Terrorismo da Russia serve risposta forte

(Adnkronos) – La Polonia ha arrestato "diverse" persone, collegate agli episodi di sabotaggio ferroviario, avvenuti tra domenica e lunedì. Lo ha affermato un portavoce del ministro per i Servizi di sicurezza. Intanto, dopo la decisione di Varsavia di chiudere il consolato russo a Danzica, il Cremlino ha commentato che la Polonia "manca di sanità mentale".

Polonia, numerosi arresti per ordigno su ferrovia. Varsavia: "Terrorismo da Russia, serve risposta forte" - Le relazioni tra Russia e Polonia si sono completamente deteriorate, ha commentato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ... adnkronos.com scrive

Tusk: ordigno sui binari della tratta Varsavia-Lublino, è sabotaggio - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato su X che i servizi ritengono che l’incidente di domenica sulla ferrovia polacca tra Varsavia e Lublino sia un sabotaggio deliberato. Secondo ilsole24ore.com