Polizza cristalli | a Pordenone è record di richieste
Record di richieste per la polizza cristalli a Pordenone (15,0%). È quanto emerge dall'analisi delle principali garanzie assicurative in Friuli. Per la garanzia eventi naturali, la provincia di Pordenone si conferma quella dove la diffusione è maggiore (6,6%) e il costo medio è più alto (212. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Polizza cristalli - La polizza cristalli è una copertura accessoria, ossia non obbligatoria, che le compagnie propongono ai propri clienti al momento della sottoscrizione della polizza Rc auto e che i clienti, a loro ... quattroruote.it scrive
Cosa copre assicurazione cristalli - Le agenzie garantiscono che, nel caso questa polizza sussista, i vetri che subiscano rotture vengano riparati ... Come scrive lettera43.it
Assicurazione auto, allarme polizze false online: «Casi in crescita. I truffatori sfruttano il nome delle grandi compagnie» - È allarme truffe sulle assicurazioni online: a lanciarlo è il comandante della Polizia locale Cellina- Secondo ilgazzettino.it