' Politica di massa e crisi della democrazia' esperti a confronto al dipartimento di Scienze Politiche

Venerdì 21 novembre alle 16, 30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Viale Ellittico, 31 a Caserta si terrà il convegno dal titolo ‘Politica di massa e crisi della democrazia nel percorso di Paolo Broccoli’.L’incontro prevede il saluti di Paola Broccoli Presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

