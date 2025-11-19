politeama pronta la perizia adesso il progetto per la sicurezza

Rispondendo puntuali all’ordinanza della sindaca Serena Arrighi, i tecnici della Caprice hanno scritto nero su bianco una relazione sullo stato delle colonne. Un dettagliato dossier redatto da un pool di ingegneri e architetti che illustra lo stato della platea. Lo stato della colonna danneggiata e gli eventuali rischi che la fessura al pilastro portante potrebbero verificarsi. La perizia è stata chiusa ieri sera per essere consegnata, come da richiesta, all’amministrazione comunale che vuole vederci chiaro. Appena consegnata la relazione sarà cura della proprietà dell’edificio predisporre un progetto per la messa in sicurezza dello storico palcoscenico per poi passare all’intervento che dovrà comportare il rientro delle 15 famiglie che lo scorso venerdì vennero evacuate dalle abitazioni del lato di via Cavour del Politeama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

