Politano | Tra oggi e domani rivedremo il mister analizzeremo gli errori di Bologna
Matteo Politano è intervenuto a Radio Crc, emittente partner del Napoli, e ha parlato sia di Nazionale che del momento dei suoi compagni sotto la guida di Conte. Di seguito l’intervento integrale. Politano: «Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita». Nazionale? «È sempre un’emozione indossare la maglia dell’Italia: è un onore. È stato un peccato contro la Norvegia, perché nel primo tempo abbiamo dominato il campo, mentre nel secondo è calata l’intensità e le loro qualità sono venute fuori. Aspettiamo i sorteggi di domani, poi dobbiamo prepararci al meglio per qualificarci al Mondiale: non c’è alternativa, dobbiamo affrontare queste due partite al massimo per tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
