Poeti narratori e viaggiatori giornalisti in Abruzzo | quinto convegno

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà venerdì, 21 novembre il quinto convegnoPoeti, narratori e viaggiatorigiornalisti in Abruzzo. Da Edward Lear a Emiliano Giancristofaro”, organizzato dalla Casa della poesia in Abruzzo Gabriele d’Annunzio e dall’ordine dei giornalisti d’Abruzzo, con la collaborazione della casa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

