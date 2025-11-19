Poeti narratori e viaggiatori giornalisti in Abruzzo | quinto convegno
Si terrà venerdì, 21 novembre il quinto convegno “Poeti, narratori e viaggiatori – giornalisti in Abruzzo. Da Edward Lear a Emiliano Giancristofaro”, organizzato dalla Casa della poesia in Abruzzo Gabriele d’Annunzio e dall’ordine dei giornalisti d’Abruzzo, con la collaborazione della casa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
