Plusvalenze fittizie UFFICIALE Udinese | Richiesta di rinvio a giudizio

Ecco a quale indagine è legata la richiesta della Procura di Udine Con una nota ufficiale, l’Udinese ha reso noto che la Procura della Repubblica di Udine ha formulato una “richiesta di rinvio a giudizio del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Udinese, doppio rinvio a giudizio per presunte plusvalenze fittizie nell’affare Mandragora. La richiesta è legata “all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

