Playoff per Mondiali 2026 le 16 qualificate | le rivali dell’Italia

(Adnkronos) – Con le ultime sfide di qualificazione si è completato il quadro delle 16 squadre che prenderanno parte ai play-off europei che metteranno in palio gli ultimi quattro pass per i Mondiali 2026. Qualificate come seconde nei gironi Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca, alle quali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

