Playoff Mondiali 2026 giovedì il sorteggio per l’Italia | quando si gioca come funziona le squadre possibili avversarie

Archiviata la fase a gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 di calcio, è tempo per la nazionale italiana (arrivata seconda nel gruppo I dietro la Norvegia e quindi non qualificata direttamente) di conoscere il proprio destino: gli azzurri sapranno chi saranno i loro avversari nei playoff europei di marzo, ultima occasione di strappare il biglietto per la fase finale della Coppa del Mondo in programma tra Usa, Canada e Messico. Il sorteggio si svolgerà domani, giovedì 20 novembre, alle 13 presso la sede Fifa di Zurigo. Come funzionano i playoff mondiali 2026. Il sistema dei playoff UEFA coinvolge 16 nazionali divise in quattro fasce: le 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione più le quattro migliori vincitrici della Nations League 2024-2025 non già qualificate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

