Playoff Mondiali 2026 domani il sorteggio di Zurigo | diretta dalle 13 su Sky Sport 24

Collegamento live da Zurigo su Sky Sport 24, NOW e SkySport.it. In studio Mario Giunta con Marco Nosotti e Federico Zancan per seguire il sorteggio che definirà il cammino degli Azzurri di Gattuso. È tutto pronto per il sorteggio dei playoff europei verso i Mondiali 2026, in programma domani, giovedì 20 novembre, con diretta a partire dalle ore 13 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sul sito SkySport.it. Dalla sede FIFA di Zurigo verranno definite le ultime quattro nazionali che completeranno il quadro europeo dei qualificati alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

