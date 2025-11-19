Playdate recensione | Kevin James e Alan Ritchson in una commedia d’azione divertente e sulla difficoltà di essere padre e il bullismo tra adolescenti

La nostra recensione di Playdate, una commedia d’azione con protagonisti Kevin James e Alan Ritchson alle prese con l’essere due figure paterne, fughe rocambolesche in auto, scene di combattimento e tante risate. Playdate racconta la storia di Brian, un contabile che dopo aver perso il lavoro si ritrova a passare più tempo con il figliastro Lucas. Durante un pomeriggio al parco, i due incontrano Jeff e C-J, un’altra coppia padre-figlio dotata di forza sovrumana. Da quell’incontro nasce un’amicizia che li trascina in un’avventura imprevedibile e movimentata. Il film alterna momenti d’azione e comicità, affrontando temi come la paternità, il bullismo e il valore dell’empatia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Playdate, recensione: Kevin James e Alan Ritchson in una commedia d’azione divertente e sulla difficoltà di essere padre e il bullismo tra adolescenti

