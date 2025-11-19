Play-off mondiali | sorteggio a Zurigo Con Gattuso e Buffon Le possibili avversarie dell’Italia

Si terrà domani, 20 novembre 2025, alle ore 23, presso la sede della Fifa a Zurigo, il sorteggio dei play-off mondiali per assegnare gli ultimi quattro pass destinati alle nazionali europee per la fase finale del torneo in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

