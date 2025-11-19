play explore research la fondazione reggio children vola in danimarca

Si conclude a Billund in Danimarca, la città sede del Gruppo Lego, il viaggio internazionale di P.E.R. Play Explore Research, progetto di Fondazione Reggio Children e The Lego Foundation dedicato al rapporto tra gioco, creatività e educazione, iniziato due anni fa a Reggio Emilia e proseguito tra Brasile, Sudafrica, Usa, Kenya e Vietnam. Un viaggio in 7 tappe che ha reso evidente l’importanza dell’apprendimento legato al gioco e alla creatività, insieme alla necessità delle comunità educative di realtà diverse, di confrontare le proprie esperienze e le proprie politiche e di apprendere nello scambio di riflessioni, attività e strategie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

