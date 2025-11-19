Più risorse dal Comune per recupero e restauro di mura magistrali e fortificazioni di Verona
Prosegue il percorso di recupero, conservazione e riqualificazione del sistema fortificato di Verona. La Giunta comunale, informano da Palazzo Barbieri, ha approvato il nuovo Quadro Esigenziale degli interventi dedicati alla Cinta Magistrale, alle porte storiche e alle fortificazioni, aggiornando. 🔗 Leggi su Veronasera.it
