Prosegue il percorso di recupero, conservazione e riqualificazione del sistema fortificato di Verona. La Giunta comunale, informano da Palazzo Barbieri, ha approvato il nuovo Quadro Esigenziale degli interventi dedicati alla Cinta Magistrale, alle porte storiche e alle fortificazioni, aggiornando. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Più risorse dal Comune per recupero e restauro di mura magistrali e fortificazioni di Verona