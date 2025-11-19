Più partecipazione sul taglio degli alberi altolà a Gnocchi Misto

«Non è una mozione contro l’Amministrazione o contro i tecnici del Comune. La mia è una mediazione tra le diverse posizioni di questi mesi sul taglio degli alberi in città. Serve un protocollo partecipativo che tratta del tema del taglio degli alberi “maturi”, le grandi alberature, seguendo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ascoli, taglio di oltre cento alberi in città: Legambiente prende le distanze. Di Loreto: «Abbiamo chiesto a Cardinelli le schede di ogni singola pianta prima degli ... - ASCOLI Non si spegne l’eco sul taglio di oltre cento alberi che l’Arengo intende mettere in atto provvedendo alla loro sostituzione. Si legge su corriereadriatico.it

Taglio degli alberi, è scontro totale su via del Giglio. Il Comune difende l’intervento: "È necessario" - L’amministrazione comunale conferma la decisione, che in queste ore sta provocando numerose polemiche. Secondo ilrestodelcarlino.it

Taglio degli alberi ad Ascoli, un coro di no alla delibera. L’opposizione: «Convocare la commissione». Legambiente: «Coinvolgere la gente» - ASCOLI L’opposizione in consiglio comunale e Legambiente accendono i riflettori sul progetto dell’Arengo, già in corso, di riqualificazione del verde pubblico, attraverso la potatura ed il taglio di ... Lo riporta corriereadriatico.it

