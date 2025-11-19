Pisilli gol e linguaccia | mantenuta la promessa al piccolo Emanuele

Il centrocampista della Roma ha segnato al Montenegro nelle qualificazione europee e ha esultato come aveva promesso al piccolo tifoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pisilli, gol e linguaccia: mantenuta la promessa al piccolo Emanuele

