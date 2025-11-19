Pisa Tramoni e Piccini | La vittoria ci ha sbloccato L' impatto? Normale l' ambientamento

PISA, 19 NOVEMBRE – Le stelle più luminose della scorsa stagione che stanno tornando, piano piano, a brillare anche in Serie A. Il recupero del primo ha favorito l’assist del secondo in occasione del gol che ha conferito la prima vittoria in stagione del Pisa. Stiamo parlando di Gabriele Piccinini e Matteo Tramoni. I due giocatori sono stati i protagonisti del secondo media day, a una settimana di distanza da quello con Touré, organizzato dal club in occasione di questa sosta per le nazionali. QUANTO È STATA IMPORTANTE LA VITTORIA CON LA CREMONESE. Tramoni: “La prima vittoria, il primo gol in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

