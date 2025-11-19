Pisa Tramoni e Piccini | La vittoria ci ha sbloccato L' impatto? Normale l' ambientamento
PISA, 19 NOVEMBRE – Le stelle più luminose della scorsa stagione che stanno tornando, piano piano, a brillare anche in Serie A. Il recupero del primo ha favorito l’assist del secondo in occasione del gol che ha conferito la prima vittoria in stagione del Pisa. Stiamo parlando di Gabriele Piccinini e Matteo Tramoni. I due giocatori sono stati i protagonisti del secondo media day, a una settimana di distanza da quello con Touré, organizzato dal club in occasione di questa sosta per le nazionali. QUANTO È STATA IMPORTANTE LA VITTORIA CON LA CREMONESE. Tramoni: “La prima vittoria, il primo gol in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Per il fantasista del Pisa solo un assist sin qui in campionato in 10 partite Vi aspettavate qualche bonus in più? #Tramoni #Pisa #MatteoTramoni #Fantacup #Fantacalcio #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
#PisaCremonese, le formazioni ufficiali: da Vazquez a #Tramoni, #Cuadrado e Albiol, tutte le scelte Vai su X
Pisa, Tramoni e Piccini: "La vittoria ci ha sbloccato. L'impatto? Normale l'ambientamento" - Le dichiarazioni dei due calciatori nerazzurri nel media day organizzato dalla società prima della sfida col Sassuolo ... Lo riporta lanazione.it
Serie A: Pisa batte Cremonese 1-0, prima vittoria e primo gol al Garibaldi dei toscani - Il primo gol all'Arena regala al Pisa i primi tre punti stagionali che suggellano una striscia di cinque risultati utili consecutivi che permettono alla squadra di Gilardino di staccare ... ansa.it scrive
Tramoni trasforma il Pisa, Toure stende la Cremonese: 1° successo per Gilardino - I toscani si impongono di misura all'Arena Garibaldi contro i grigiorossi di Nicola e salgono a quota 9 punti in classifica ... Riporta tuttosport.com