Pisa, 19 novembre 2025 - In vista della giornata internazionale Onu contro la corruzione, che si celebra il 9 dicembre, domani mattina nell'aula magna di Palazzo Boilleau a partire dalle 10 si terrà l'iniziativa dal titolo " La cultura della corruzione e l'integrità pubblica: strumenti, narrazioni e identità collettiva ". L'evento, organizzato dal dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, rappresenta un'occasione di approfondimento sui temi dell'integrità pubblica e del contrasto alla corruzione e punta a illustrare i progressi della ricerca accademica nel rendere l'etica e l'anticorruzione più accessibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, a Palazzo Boilleau una giornata sul tema della corruzione