Pirro torna sul podio dei panettoni classici migliori al mondo | è secondo
C'è anche Michele Pirro, patron di Gelati e Café Noir di San Marco in Lamis, sul podio del concorso organizzato dalla Federazione Pasticceri Fipgc, denominato 'The Best', nella categoria riservata al ‘Panettone Classico’. Durante la gara dell’arte della pasticceria lievitata, che si è celebrata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
