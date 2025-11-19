Pirro torna sul podio dei panettoni classici migliori al mondo | è secondo

Foggiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche Michele Pirro, patron di Gelati e Café Noir di San Marco in Lamis, sul podio del concorso organizzato dalla Federazione Pasticceri Fipgc, denominato 'The Best', nella categoria riservata al ‘Panettone Classico’.  Durante la gara dell’arte della pasticceria lievitata, che si è celebrata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it



