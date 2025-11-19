Pioggia di droni e missili russi sull' Ucraina | città al buio morti e feriti Il sindaco di Leopoli | Restate nei rifugi

La Russia ha sferrato un massiccio attacco sul territorio ucraino: dalle prime ore di oggi, mercoledì 19 novembre, l'intero Paese si trova in stato di allerta aerea. Le autorità di diverse città della parte occidentale del paese hanno invitato i loro cittadini a prestare la massima attenzione. 🔗 Leggi su Today.it

