Pioggia di droni e missili russi sull' Ucraina | città al buio morti e feriti Il sindaco di Leopoli | Restate nei rifugi

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha sferrato un massiccio attacco sul territorio ucraino: dalle prime ore di oggi, mercoledì 19 novembre, l'intero Paese si trova in stato di allerta aerea. Le autorità di diverse città della parte occidentale del paese hanno invitato i loro cittadini a prestare la massima attenzione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pioggia droni missili russiPioggia di droni russi sull’Ucraina, scatta l’allarme antiaereo in gran parte del Paese - Nel Paese sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza dopo che le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili ... Come scrive unionesarda.it

pioggia droni missili russiPIOGGIA DI MISSILI RUSSI - Ad annunciarlo il governatore dell'omonima regione nell'Ucraina orientale. Scrive 9colonne.it

pioggia droni missili russiGuerra in Ucraina: nella notte pioggia di missili su Kiev, 4 morti e più di 20 feriti - Questo il bilancio dell'attacco notturno russo sui cieli dell'Ucraina, colpite ancora una volta le infrastrutture energetiche della capitale. Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Pioggia Droni Missili Russi