di Giuseppe Lo Porto Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. In vista del Derby di Milano di domenica sera, il match non sarà solo una battaglia per i tre punti, ma anche una sfida simbolica tra generazioni, come titola in prima pagina Il Quotidiano Sportivo. A rendere speciale questa stracittadina sono, infatti, due estremi anagrafici che incarneranno perfettamente il contrasto tra esperienza e gioventù. Da una parte, il veterano Luka Modric, centrocampista classe 1985, che a 40 anni, con un palmarès stellare che include il Ballon d’Or e numerosi titoli internazionali, vivrà il suo primo Derby della Madonnina con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, sarà una sfida generazionale con Modric ne derby