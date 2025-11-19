Piedibus | 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO? risparmiati Nuovi premi per i bambini
Il progetto Piedibus delle scuole primarie di Arezzo conferma anche per l’anno 20242025 risultati eccellenti: oltre 7.000 km percorsi a piedi dagli alunni e più di 1.000 kg di CO? risparmiati. L’iniziativa, sostenuta da Legambiente e FIAB Arezzo, coinvolge otto scuole e promuove mobilità sostenibile, salute e autonomia nei bambini. “Il Piedibus è un esempio concreto di città sostenibile e partecipata”, afferma l’assessore Alessandro Casi, ringraziando volontari e scuole per la collaborazione. La novità di quest’anno è il “patentino del Piedibus”, che premia la costanza dei piccoli camminatori: un coprizaino ad alta visibilità dopo 11 presenze e un orologio contapassi dopo 21. 🔗 Leggi su Lortica.it
