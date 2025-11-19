Piccolo Festival dell’Animazione a Trieste Contemporanea
Anche quest’anno Trieste Contemporanea è lieta di annunciare che allo Studio Tommaseo si terrà una preview dell’edizione 2025 del Piccolo Festival dell’Animazione. L’evento toccherà, dal 15 al 23 novembre, più luoghi del Friuli Venezia Giulia.Giovedì 20 novembre, alle ore 18 allo Studio Tommaseo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Il Piccolo Festival dell'Animazione (PFA) celebra quest'anno i suoi 18 anni e torna con oltre 110 film in competizione provenienti da tutto il mondo! L'appuntamento al Visionario di Udine è per domani mercoledì 19 novembre alle 20.30 con la proiezione dei FI
Piccolo Festival dell’Animazione a Trieste Contemporanea - Anche quest’anno Trieste Contemporanea è lieta di annunciare che allo Studio Tommaseo si terrà una preview dell’edizione 2025 del Piccolo Festival dell’Animazione. Secondo triesteprima.it
A San Vito al Tagliamento dal 15 al 23 novembre “Piccolo festival dell’animazione” - Presentato oggi a San Vito al Tagliamento, il Piccolo Festival dell’Animazione, la rassegna dedicata all’illustrazione e all’animazione d’autore organizzata dall’Associazione Viva Comix con la direzio ... Riporta udine20.it
Eventi: Anzil, Piccolo Festival Divagazioni riscopre il territorio - "Questo evento ha molti pregi: quello di riscoprire il piacere di ritrovarsi anche in ambienti rilassanti e suggestivi, come stasera alla Locanda Forchir a Gorizzo, di fronte ... Segnala ilgazzettino.it