Arezzo 19 novembre 2025 – « Piazza Saione: lavori, scritte, informazione», interviene Demos. «Lo sfiduciato e l’informato. Chi deve informare? Il Comune». L’Osservatorio cattolici democratici su sScritte, domande e risposte compaiono sui pannelli di legno che coprono i lavori in Piazza Saione: “ Al Sindaco e all’Assessore all’Urbanistica questa striscia privata di vetro-cemento ( fragile e stretta ) sarebbe il futuro marciapiede pubblico per pedoni secondo il Piano screanzato del Comune? Ma siete pazzi voi politici? E la strada per veicoli sarà a ridosso di questo palazzo? La nostra viabilità sarà così ancor più ad altissimo rischio per tutti, specialmente anziani, bambini e disabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

