Piazza Azzarita con il fiato sospeso | La vicenda è andata sopra le righe I violenti non possono averla vinta

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meno due giorni alla sfida tra Virtus e Maccabi. E mentre in Prefettura, questa mattina, si definirà il piano operativo di ordine pubblico per contenere eventuali disordini legati alla manifestazione Pro Pal, tra i lavoratori della zona del PalaDozza monta un misto di preoccupazione e rabbia. Il pensiero lo riassume il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli: "La vicenda è andata di molto sopra le righe – dice –: stiamo parlando di una partita di pallacanestro e lo sport dovrebbe sempre rimanere fuori dalla politica. E mi chiedo che senso abbia far salire la tensione, creare preoccupazione tra i tifosi Virtus che andranno a vedere la partita e tra chi vive e lavora nella zona, che rischia di trovarsi vetrine sfondate e altri danni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

