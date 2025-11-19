Piazza Azzarita con il fiato sospeso | La vicenda è andata sopra le righe I violenti non possono averla vinta
Meno due giorni alla sfida tra Virtus e Maccabi. E mentre in Prefettura, questa mattina, si definirà il piano operativo di ordine pubblico per contenere eventuali disordini legati alla manifestazione Pro Pal, tra i lavoratori della zona del PalaDozza monta un misto di preoccupazione e rabbia. Il pensiero lo riassume il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli: "La vicenda è andata di molto sopra le righe – dice –: stiamo parlando di una partita di pallacanestro e lo sport dovrebbe sempre rimanere fuori dalla politica. E mi chiedo che senso abbia far salire la tensione, creare preoccupazione tra i tifosi Virtus che andranno a vedere la partita e tra chi vive e lavora nella zona, che rischia di trovarsi vetrine sfondate e altri danni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
IL FORTINO DI PIAZZA AZZARITA Al PalaDozza non si passa. Altra serata magica della Virtus Bologna capace di battere in casa anche l'Efes Istanbul. I bianconeri di Dusko Ivanovic rimangono imbattuti nel proprio fortino grazie ai 21 punti di Edwards (5/9 da t - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Azzarita con il fiato sospeso: "La vicenda è andata sopra le righe. I violenti non possono averla vinta" - In zona Palasport alcuni negozi rimarranno chiusi, mentre altri stanno valutando se tirare giù la serranda. ilrestodelcarlino.it scrive
Attesa per i rapiti, le famiglie col fiato sospeso - I sentimenti dei familiari dei rapiti non si possono sintetizzare nelle dichiarazioni quasi urlate ai microfoni, in tv, in ... Scrive ansa.it