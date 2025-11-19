Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie | così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation
Trenta nuovi alberi messi a dimora di tre diverse specie. È l’iniziativa portata a termine dall’associazione di tutela ambientale, Daje De Alberi, quest’anno al suo quinto anno di attività, col patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, in via Giovanni Battista De Rossi al Municipio 2, vicino a Villa Torlonia. Le nuove piante sono state messe a dimora grazie anche alla partnership con l’ Arbor Day Foundation, l’organizzazione globale no-profit che promuove una comunità in crescita di oltre 1 milione di leader, innovatori, piantatori e sostenitori. A presentare il progetto, oltre al fondatore dell’associazione romana, Lorenzo Cioce, anche il vicepresidente del Municipio 2, Emanuele Gisci, oltre all’assessora Sabrina Alfonsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Piantati 400 nuovi alberi per il bosco urbano di Torrino Mezzocammino Sabato 15 novembre è stato creato un nuovo bosco urbano, che ospita 400 nuovi alberi. Quest’iniziativa si è resa possibile grazie a TIM, in collaborazione con Rete Clima e il Consor - facebook.com Vai su Facebook
Foresta Italia: TIM con Rete Clima amplia il progetto con 400 nuovi alberi piantati a Roma Vai su X
‘Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba’. Piantati da Comune e Consorzio di Bonifica 35 alberi a Marina di Carrara - Stamani in largo Alpini Alpi Apuane, a Marina di Carrara, si è tenuta la cerimonia per la messa a dimora di ... Riporta msn.com
Nuovi alberi monumentali: viaggio tra i giganti verdi, patrimonio naturale e culturale d’Italia - Il Cipresso di Padova piantato oltre due secoli fa, il Pino Kauri di Sorrento e la scenografica Bougainvillea di Menfi entrano nell’ultimo aggiornamento dell’elenco del Ministero dell’Agricoltura. Si legge su quotidiano.net
Piantati nuovi salici in via Balliana, ma cadono tre grossi alberi: un tronco crolla sulla rotonda di San Odorico - Quella positiva riguarda la piantumazione di una fila di nuovi salici a lato di quella via Balliana che, teatro di lavori alla ... Da ilgazzettino.it