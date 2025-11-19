Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie | così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation

Trenta nuovi alberi messi a dimora di tre diverse specie. È l’iniziativa portata a termine dall’associazione di tutela ambientale, Daje De Alberi, quest’anno al suo quinto anno di attività, col patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, in via Giovanni Battista De Rossi al Municipio 2, vicino a Villa Torlonia. Le nuove piante sono state messe a dimora grazie anche alla partnership con l’ Arbor Day Foundation, l’organizzazione globale no-profit che promuove una comunità in crescita di oltre 1 milione di leader, innovatori, piantatori e sostenitori. A presentare il progetto, oltre al fondatore dell’associazione romana, Lorenzo Cioce, anche il vicepresidente del Municipio 2, Emanuele Gisci, oltre all’assessora Sabrina Alfonsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

