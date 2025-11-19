Negli ultimi giorni emerge con forza una nuova direzione diplomatica nel conflitto in Ucraina. Gli Stati Uniti e il presidente Donald Trump, starebbero preparando un piano di pace articolato in 28 punti, concepito in stretta consultazione con la Russia. La rivelazione proviene da fonti ufficiali statunitensi e russe citate da Axios e confermate da un rapporto della Reuters. Alla guida dell’iniziativa figura l’inviato statunitense Steve Witkoff, indicato come interlocutore primario della controparte russa guidata dal rappresentante Kirill Dmitriev. I due avrebbero discusso per più giorni a Miami verso la fine di ottobre, in un incontro durato tre giorni – dal 24 al 26 ottobre – secondo Dmitriev, il quale ha affermato che stavolta " la posizione russa viene davvero ascoltata ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piano top secret tra Usa e Russia: ecco i 28 punti per far finire la guerra in Ucraina