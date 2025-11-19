Piano segreto USA-Russia per fermare la guerra in Ucraina

Un documento in 28 punti, modellato sul precedente accordo per Gaza. ROMA, 19 novembre 2025. Un nuovo tentativo di diplomazia internazionale prende forma dietro le quinte. Secondo quanto rivelato dal sito statunitense Axios, Washington e Mosca avrebbero lavorato in modo riservato alla definizione di un piano in 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina, ispirato all'accordo in 20 punti raggiunto lo scorso mese per il cessate il fuoco a Gaza. Consultazioni segrete e ruolo della Casa Bianca. Fonti anonime statunitensi e russe confermano che l'amministrazione guidata da Donald Trump ha avviato contatti riservati con il Cremlino per elaborare un percorso condiviso verso la fine del conflitto.

