Pialasse Baiona e Piomboni | demoliti capanni e pontili abusivi

Ravenna, 19 novembre 2025 – Risanamento pialasse Baiona e Piomboni: saranno demoliti alcuni manufatti abusivi per il ripristino paesaggistico di alcune zone. Le due pialasse sono un patrimonio naturalistico di rilievo nazionale e internazionale, all'interno del Parco del Delta del Po, e la loro cura è indispensabile per mantenere e, in alcune situazioni, ripristinare le condizioni ambientali. Vanno in questa direzione due delibere, approvate nell’ultima giunta comunale, riguardanti la demolizione di alcuni manufatti abusivi, raccolta rifiuti e smaltimento materiale di risulta nella pialassa Baiona e la demolizione di alcune str utture abusive adibite a capanni da pesca, cavane e pontili nelle pialasse Baiona e Piomboni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pialasse Baiona e Piomboni: demoliti capanni e pontili abusivi

