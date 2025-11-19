Piacere Denaro la parità economica protagonista al BPER Forum
Che rapporto abbiamo con il denaro? Perché ci sembra spesso un argomento scomodo, da evitare, soprattutto per le donne? Da queste domande nasce lo spettacolo teatrale "Piacere, Denaro!": BPER lo porta per la prima volta a Modena con il patrocinio del Comune giovedì 20 novembre alle 21.00 nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
