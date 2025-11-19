Pià | Napoli Lukaku può ridare forza alla squadra vedrei bene Chiesa in azzurro
Inacio Pià: “Napoli, è il momento di guardarsi negli occhi e remare tutti nella stessa direzione, Lukaku può ridare forza alla squadra, peccato per Anguissa e De Bruyne, ADL? Giusto aver ribadito la fiducia a Conte, vedrei bene Chiesa in azzurro”. Inacio Pià, ex attaccante del Napoli e dell’ Atalanta, attualmente intermediario CBF, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”. – Il Napoli, dopo 11 giornate di campionato, è quarto in classifica a due punti dalla vetta. Che idea ti sei fatto?. “Il ritardo di due punti dalla vetta può essere tranquillamente colmato, il campionato è ancora lungo. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Come potrebbe essere la formazione del Napoli con Romelu Lukaku - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli nominees for the Gran Gala del Calcio 24/25: Di Lorenzo Buongiorno Lobotka McTominay Lukaku Antonio Conte Ssc Napoli [via @NicoSchira] Vai su X
Napoli ok! Lukaku non c'è? E Conte inventa McTominay centravanti - Contro un Sassuolo volenteroso, ma ancora lontano da una condizione ottimale e ridotto in dieci nel finale, a causa dell'espulsione di Kone, i Campioni d'Italia hanno esordito ... Lo riporta corrieredellosport.it
Napoli, Lukaku non si opera: la decisione dopo il consulto in Belgio - Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku dopo lo sfortunato infortunio nell'amichevole contro l'Olympiakos. Riporta corrieredellosport.it
Napoli, ansia Lukaku: gli azzurri potrebbero tornare sul mercato - Il belga ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra nel corso del primo tempo dell’ultima ... Come scrive gianlucadimarzio.com