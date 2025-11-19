Petrosyan | Da piccolo sparavo col kalashnikov Vivevo alla Caritas e imitavo Van Damme poi
Uno dei kickboxer più forti di tutti i tempi si ritira sabato con un ultimo match: "Arrivai in Italia in un camion: 13 anni e 13mila risse. Mi alzavo alle 6, andavo a correre, poi in cantiere a lavorare e mi facevo dare i lavori pesanti per diventare forte. Al primo incontro 1700 euro, poi ho vinto un milione ma togli le tasse.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Commenta questo video con verità , per ricevere una frase motivazionale in PRIVATO . #muaythai #teampetrosyan #success #fight #training - facebook.com Vai su Facebook
Petrosyan: "Da piccolo sparavo col kalashnikov. Vivevo alla Caritas e imitavo Van Damme, poi..." - Uno dei kickboxer più forti di tutti i tempi si ritira sabato con un ultimo match: "Arrivai in Italia in un camion: 13 anni e 13mila risse. Lo riporta msn.com