Petitto FI | Riportare al centro le imprese agricole ascoltare chi lavora la terra

Avellino – Altragricoltura CSSA ha rivolto tre domande ai candidati alle elezioni regionali in Campania e al consigliere uscente Livio Petitto, ricandidato con Forza Italia, sulle criticità e le prospettive del settore agricolo.Petitto ha fornito risposte puntuali, illustrando la posizione del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it